Chcemy wykształcić ludzi, którzy będą walczyć z atakami cybernetycznymi - powiedział naszemu reporterowi Rafał Łaszkiewicz, dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. To w tej szkole od września będzie realizowany program „Cyber.Mil z klasą”.

– Pomysł wynika z potrzeby współczesnego świata, wyzwań technologicznych. Cyberbezpieczeństwo państwa to jest dziś tez zadanie armii, wojska i projekt narodził się w ministerstwie obrony narodowej. Celem kształcenia w tych klasach będzie wykształcenie nowych adeptów informatyki, pewnie robotyki też, którzy zechcieliby podjąć studia na WAT – powiedział Rafał Liszkiewicz.I Liceum Ogólnokształcące jest jedną z 16 szkół w Polsce, w których uruchomiony zostanie program. Klasa będzie liczyć liczyć max. 15 osób.Najwyżej notowane będą egzaminy ośmioklasisty: oceny z matematyki, informatyki, języka polskiego i angielskiego. W przedziale od 150 do 200 punktów.Do programu mogły przystąpić miejscowości do 100 tys mieszkańców.Na wyposażenie pracowni informatycznej i wynagrodzenie nauczycieli powiat inowrocławski otrzymał wsparcie finansowe.