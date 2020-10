Rzecznik wojewody kujawsko pomorskiego, Adrian Mól, który był gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK, zapewnił że miejsc w szpitalach dla tych, którzy zachorują na covid nie brakuje, jesteśmy lepiej przygotowani do przyjęcia pacjentów niż wiosną.

– Mamy bardzo dobrze przygotowany system szpitali. Od trzech tygodni działają trzy poziomy szpitali. Pierwszy poziom to powiatowe, gdzie jest przygotowane minimum jedno łóżko covidowe. Drugi poziom to szpitale zakaźne. Trzeci poziom to szpital koordynacyjny w Grudziądzu - to będzie taki bufor spinający opiekę zdrowotną w naszym województwie – powiedział Adrian Mól, rzecznik wojewody kujawsko-pomorskiego.