Konferencja przed CKK Jordanki. Fot. Michał Zaręba

Powiększa się lista przeciwników budowy w Toruniu Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Swoje uwagi do inwestycji przedstawili członkowie Klubu Konfederacji Toruń i partii KORWiN.

- Jeżeli z jednej strony władze naszego miasta do spółki z rządem uchwalają decyzję odnośnie budowy takiego centrum, a z drugiej strony mamy do czynienia z wieloma różnymi cięciami w budżecie miasta oraz dodatkowymi opłatami dla mieszkańców np. rozszerzenie strefy płatnego parkowania przy wzrost kosztów wywozu śmieci, to uważamy że budowa tego centrum powinna być się przynajmniej opóźniona - powiedział Jordan Tomczyk, sekretarz Ruchu Narodowego Toruń, Klub Konfederacji Toruń.



w czasie Kamil sygnatura prezes oddziału partii Korwin to



- W grę wchodzi 600 milionów złotych dlatego chcieliśmy zobaczyć ocenę projektu inwestycyjnego, z przepływami finansowymi, z analizą marketingową. Może ta inwestycja przyniesie świetlaną przyszłość naszemu miastu i wielki rozwój gospodarczy, o którym mówi minister kultury - dodał Kamil Cięgotura, prezes toruńskiego oddziału partii KORWiN.



Prezydent Michał Zaleski od początku zapewnia, że budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage przyczyni się do rozwoju i promocji miasta. Przyznane Toruniowi pieniądze, nie mogą być wykorzystane na inny cel.



We wtorek inwestycję krytykował Arkadiusz Brodziński, reprezentujący Stowarzyszenie Polska Laicka. Poinformował o utworzeniu strony, na której każdy może podpisać się pod listem otwartym do władz miasta.