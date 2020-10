Temperatura powietrza wyższa o kilka stopni, przesuszone środowisko i zanieczyszczenie powietrza - to codzienność w Polskich miastach. Sytuacja pogarsza się w związku ze zmianami klimatu. O tym jak temu przeciwdziałać dyskutowali naukowcy w Toruniu.

Odpowiednio zaprojektowana zieleń łagodzi skutki zmian klimatu - mówił prof. Marek Kosmala ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.- To budowanie sieci tak, żeby każdy mieszkaniec miasta miał zieleń tuż obok siebie. To również tworzenie obiektów, które zagospodarują wody opadowe, budowanie ogrodów na dachach, sadzenie pnączy. Użyte rośliny muszą znosić okresową suszę i okresowe zalewanie - powiedział prof. Marek Kosmala.Zieleń w mieście to nie tylko drzewa, ale też nowatorskie rozwiązana, w których przoduje np. Tokio - dodaje Justyna Kleszcz, adiunkt w Uniwersytecie Zielonogórskim. To zielone elewacje budynków, które dodatkowo produkują prąd i tlen.Konferencja „Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta” odbywa się w Toruniu już po raz szesnasty.