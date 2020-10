W Urzędzie Marszalskim w Toruniu nagrodzono laureatów konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Nagrody pieniężne i listy gratulacyjne odebrały: Magdalena Karwecka, Magdalena Magalska, Larysa Kryska i Inga Brzezińska.

Zaangażowane, empatyczne, skuteczne, dochowujące w pracy najwyższych standardów etycznych i zawodowych - takie są specjalistki terapii zajęciowej uhonorowane w tym roku specjalnymi nagrodami zarządu województwa.- To druga edycja naszego konkursu. Chcemy podkreślić rolę i wielką wartość pracy terapeutów - tych bardzo potrzebnych specjalistów. Brakuje słów, by podziękować za tę służbę, niezwykle trudną i niezwykle ważną - powiedział marszałek województwa Piotr Całbecki.- Zawód terapeuty bywa społecznie niedoceniany, a powinniśmy pamiętać, że robią oni rzeczy cudowne dla swoich podopiecznych i ze swoimi podopiecznymi. Otwierają ich na sztukę, na piękno, pozwalają poczuć się potrzebnymi we wspólnocie - stwierdziła w swoim wystąpieniu przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.Magdalena Karwecka pracuje w Warsztacie Terapii Zajęciowej Pod Dębem w Paterku w powiecie nakielskim; Magdalena Magalska jest terapeutką w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grudziądzu; Larysa Kryska opiekuje się podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku; Inga Brzezińska prowadzi zajęcia terapeutyczne z podopiecznymi Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu.Kandydatury w konkursie zgłaszały podmioty prowadzące placówki integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizacje pozarządowe i instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych.Terapia zajęciowa to rodzaj terapii uaktywniającej polegający na podejmowaniu przez pacjenta określonych działań pod kierunkiem i opieką terapeuty. Jest powszechnie wykorzystywana m.in. w warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej. Pacjentami terapeutów zajęciowych są osoby niepełnosprawne i seniorzy. Celem jest szeroko rozumiana rehabilitacja - w odniesieniu zarówno do ciała, jak i sfery psychicznej i społecznej - oraz samodzielność podopiecznych.Celem konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. jest promowanie i uhonorowanie osób zatrudnionych w placówkach reintegracji zawodowej i społecznej, placówkach pomocy społecznej, oświatowych i służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.