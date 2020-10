120 respiratorów trafi do kujawsko-pomorskich szpitali - powiedział Polskiemu Radiu PiK Piotr Całbecki, marszałek województwa. Zakup finansowany jest z Marszałkowskiego Pakietu Antykryzysowego, z funduszy unijnych.

- W tej chwili respiratory są już instalowane w wielu miejscach, w niektórych przypadkach wciąż jeszcze trwają procedury przetargowe. Mniej więcej w połowie już ten program jest zrealizowany. O taką liczbę respiratorów wnioskowały szpitale, do których adresowaliśmy naszą ofertę pomocy - mówi Piotr Całbecki.Dodatkowe łóżka dla chorujących przygotowywane są między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na toruńskich Bielanach.- Tak się dzieje we wszystkich naszych szpitalach wojewódzkich. Największą odpowiedzialność w regionie za leczenie pacjentów z Covidem, poza Grudziądzem, który wróci znów do roli szpitala jednoimiennego, ponoszą Szpital Zakaźny w Bydgoszczy, Pulmonologia w Bydgoszczy, Szpital Wojewódzki Rydygiera w Toruniu, gdzie też jest oddział zakaźny dedykowany pacjentom z Covidem. Trwa adaptacja właściwie całego piętra na Bielanach, które przystosowujemy zarówno dla pacjentów z koronawirusem, także tych wymagających respiracji, jak i tych, którzy przechodzą chorobę lżej. Organizujemy się jak możemy - zapewnia marszałek województwa.