Policjant Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie jest honorowym krwiodawcą od 1996 roku. Od tego czasu wielokrotnie oddawał krew. Po przechorowaniu COVID-19, już ośmiokrotnie oddał osocze „ozdrowieńca” dla chorych na koronawirusa.

Od kilku miesięcy społeczeństwa całego świata walczą z koronawirusem, szukając rozwiązań i leków, które pomogą pokonać chorobę. Jednym ze sposobów pomocy w walce z chorobą jest podanie choremu osocza ozdrowieńców.Policjant z komisariatu na bydgoskim Błoniu w kwietniu 2020 roku chorował na Covid-19. Sam wówczas przebywał w szpitalu i potrzebował wsparcia medycznego. Funkcjonariusz jest czynnym dawcą krwi, więc pomaganie innym nie jest mu obce. Po wyzdrowieniu bez chwili wahania zgłosił się więc do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy i oddał osocze ozdrowieńca. Od tego czasu już ośmiokrotnie oddał je dla chorych.Zaznaczyć należy, że nie każde osocze od wyleczonej osoby nadaje się do leczenia najciężej chorych - kluczowa jest ilość posiadanych przeciwciał. Jednak badania laboratoryjne potwierdziły, że osocze policjanta z wydziału kryminalnego z Błonia doskonale nadaje się do leczenia osób zarażonych koronawirusem, którzy ciężko przechodzą objawy choroby. Policjant zapewnia, że będzie je oddawał tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Ma już wyznaczony kolejny termin jego oddania (22.10.2020).Funkcjonariusz jest honorowym krwiodawcą krwi od 1996 roku. Został odznaczony przez PCK Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” oraz odznaką „Honorowego Dawcy Krwi I stopnia”.