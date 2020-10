Poważny wypadek w Kołaczkowie: ranne 14 - miesięczne niemowlę

Są już wstępne ustalenia, dotyczące przyczyny popołudniowego wypadku, w środę (07.10.), na krajowej piątce, w miejscowości Kołaczkowo. W zdarzeniu uczestniczyły cztery auta.

O szczegółach mówi podkom. Justyna Andrzejewska z KPP w Nakle nad Notecią:- Do zdarzenia doszło prawdopodobnie z winy kierowcy audi, który jadąc do Bydgoszczy nie zachował bezpiecznej odległości od auta poprzedzającego, i najechał na tył renault. Uderzenie spowodowało, że renault zjechało częściowo na przeciwległy pas ruchu i zderzyło się z citroenem. Ten stanął w poprzek drogi i został uderzony przez mazdę, czyli trzeci pojazd jadący za audi i renault. Obrażeń ciała doznało 14 - miesięczne dziecko, pasażer mazdy. Maluch z mamą pojechał do Bydgoszczy do szpitala.Droga była zablokowana przez kilka godzin.