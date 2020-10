Wojsko pomaga szpitalowi w Grudziądzu. Żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadzają triaż, czyli pierwszy wywiad z pacjentami wchodzącymi do szpitala.

Jak mówi dyrektor do spraw pielęgniarstwa Małgorzata Kufel, to bezcenna pomoc, bo w szpitalu brakuje kadry medycznej. - Do szpitala zadysponowano ośmioro żołnierzy. Przeprowadzają wywiad epidemiologiczny, mierzą temperaturę, wydają przepustkę. Gdyby ich nie było, musielibyśmy kierować do tego swoją kadrę, której mocno brakuje - szczególnie teraz, kiedy prowadzimy dwa szpitale plus izolatorium – tłumaczy. - Chcąc skrócić kolejki, zwróciliśmy się o pomoc do pana dowódcy i otrzymaliśmy ją.W systemie rotacyjnym w szpitalu pojawiło się już około 250 żołnierzy. Grudziądzki szpital leczy pacjentów zarażonych koronawirusem, obecnie w lecznicy hospitalizowane są 73 takie osoby.