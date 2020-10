Prof. Mieczysław Ryba, politolog, który był gościem wtorkowej Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, uważa, że ataki na Przemysława Czarnka, kandydata na ministra edukacji i nauki, wynikają z faktu, że polityk ten doskonale rozumie sprawy kultury i edukacji i jest groźnym przeciwnikiem dla zwolenników rewolucji lewicowej. Jego wcześniejsze wypowiedzi są tylko pretekstem — mówił gość Rozmowy Dnia.

Posłuchaj Rozmowy Dnia z prof. Mieczysławem Rybą

- Mamy do czynienia z człowiekiem, który rozumie o co toczy się batalia. Z jego perspektywy chodzi o uratowanie nauki, która poszukuje prawdy, a nie tej, która wyraża pewne ideologie. Chodzi o zamknięcie szkół przed demoralizacją czy przed ideologią. Skoro mamy człowieka, który to rozumie a zarazem jest człowiekiem uniwersytetu, człowiekiem nauki i osadzonym w prawie i klasycznej filozofii, no to trzeba go wyeliminować, bo jest groźnym przeciwnikiem. Tu jest poczucie dużego zagrożenia, w związku z tym cała ta akcja - moim zdaniem - jest po to, żeby go osłabić, wyeliminować, odebrać dobre imię czy autorytet - uważa prof. Mieczysław Ryba.