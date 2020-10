- Docieranie do opozycjonistów w mniejszych miejscowościach będzie największym wyzwaniem Uniwersyteckiego Centrum, które powstanie na UMK w Toruniu. Nowa jednostka będzie badać okres władzy komunistycznej w Polsce. Jak już informowaliśmy - na jej czele stanie profesor Wojciech Polak.

Informację o tym, że na UMK na powstać nowa jednostka prowadzona przez prof. Polaka jako pierwsze podało Polskie Radio PiK. - O powołanie podobnej instytucji zabiegały różne środowiska - wyjaśnia profesor. - To dla mnie satysfakcjonujące rozwiązanie. To coś bardzo pilnego. Badania z zakresu historii najnowszej są zdecydowanie bardziej efektywne, gdy żyją świadkowie i są namacalne świadectwa. To szczególne istotne w obliczu braku części dokumentów. Możliwość rozmowy z uczestnikami tamtych wydarzeń stwarza sytuację komfortową, ale trzeba pamiętać, że jest ona przemijająca – podkreślił. Podziękował też „za wszelkie wyrazy wsparcia, które spotkały go w ostatnich tygodniach”.Prof. Polak przyznał, że nie ma jeszcze szczegółów związanych z tym projektem, ale jednostka ma podlegać bezpośrednio rektorowi i być międzywydziałowa. Jednocześnie podkreślił, że jest pod wrażeniem ludzkiej solidarności i podziękował za wyrazy wsparcia w trudnym dla niego okresie ostatnich tygodni. Przyznał, że w tym momencie kierowanie centrum międzywydziałowym, jednostką czysto naukową, będzie dla niego — po tym, co się stało — lepszym rozwiązaniem. - Oczywiście poproszę rektora o możliwość prowadzenia wykładów ogólnouniwersyteckich, żeby rozszerzać studenckie horyzonty. Zawsze na moje wykładu przychodziło wiele osób, więc chciałbym to kontynuować - powiedział prof. Polak.Prof. Wojciech Polak kierował wcześniej katedrą bezpieczeństwa wewnętrznego. Władze uczelni zdecydowały jednak, że nowego kierownika wyłoni konkurs.