Po rekordowym weekendzie, nastąpił spadek dobowej liczby zakażeń koronawirusem w regionie. Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, który był gościem Rozmowy Dnia w PRPiK podał, że minionej doby odnotowano w regionie 109 takich przypadków.

Wojciech Koper wyjaśniał, że nagły skok w minionym tygodniu to efekt dużych ognisk w domach pomocy społecznej oraz 16 szpitalach w regionie.- Nie da się ukryć, że te zakażenia przynosi personel. Nie możemy każdej osoby, każdego pracownika DPS, czy zakładu opiekuńczo-leczniczego czy szpitala badać codziennie. Tu jest bardzo duża odpowiedzialność tych pracowników. Jeżeli czują jakikolwiek objaw u siebie, to powinni zadzwonić do swojego przełożonego, a nie chodzić do pracy.W szpitalach też często obserwujemy taką sytuację, gdy pacjent przy przyjęciu jest triażowany, są wykonywane badanie, ale ten pacjent może być w tak zwanym okienku serologicznym, czyli może być zakażony jeszcze nie mając objawów. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować w 100 procentach wszystkich zakażeń, możemy jedynie minimalizować ryzyko - mówił w Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, który był gościem porannej Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.Nowe ognisko w weekend odnotowano w zakładzie leczniczo-opiekuńczym w Raciążku, gdzie potwierdzono zakażenie na razie u 41 osób. Jeśli chodzi o szpitale, najtrudniejsza sytuacja jest nadal w Grudziądzu. Służby sanitarne przewidują, że epidemia będzie przybierać na sile do 15 października.