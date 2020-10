Kilkanaście minut przed godziną 11.00 doszło do groźnego wypadku przy ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy.

Samochód osobowy wypadł z drogi, wielokrotnie koziołkował, ostatecznie zatrzymując się na dachu. Do akcji wysłane zostały dwa zastępy straży pożarnej. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do warunków pogodowych.Dwie osoby z drobnymi potłuczeniami zostały przewiezione do szpitala na badania.