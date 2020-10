Dwa powiaty z naszego regionu są od soboty, 3 października, w strefie czerwonej w związku z wzmożonym atakiem koronawirusa na tym terenie. Co to oznacza dla mieszkańców i gości?

Nie wolno tam organizować imprez kulturalnych, wydarzenia sportowe odbywają się bez publiczności, w lokalach gastronomicznych może przebywać jedna osoba na 4 metry kwadratowe, w uroczystościach rodzinnych może brać udział do 50 osób.W kościołach zajęta może być połowa miejsc, podobnie w środkach transportu. Wszędzie w przestrzeni publicznej trzeba zasłaniać nos i usta i zachowywać co najmniej półtorametrowy dystansZagrożone wejściem do żółtej strefy są powiat lipnowski i Włocławek.