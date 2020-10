Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 69 i 46 lat

Zabójstwo w gminie Czernikowo pod Toruniem. Nie żyje 66-letni mężczyzna.

W czwartek około godz. 11.00 policjanci dostali zgłoszenie, że w jednym z domów w Czernikowie znaleziono ciało. 66-latek miał liczne obrażenia głowy, które były prawdopodobną przyczyną śmierci. - Zebrane przez policjantów ślady i dowody w tej sprawie mogły świadczyć o tym, że do jego śmierci przyczyniły się inne osoby - informuje podinsp. Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy KMP w Toruniu.Jak ustalili policjanci, ofiara to mieszkaniec gminy Bobrowniki, który ostatnio zamieszkiwał w gminie Czernikowo. Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 69 i 46 lat. Obaj znali zmarłego i najprawdopodobniej wcześniej pili z nim alkohol. Śledztwo prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.