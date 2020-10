Rekord zakażeń koronawirusem odnotował nasz region w czwartek (1 października). Zachorowało aż 179 nowych osób. - Są to głównie małe ogniska rodzinne. Nie odnotowaliśmy żadnych większych ognisk w naszym województwie – komentuje rzecznik wojewody.

Najwięcej zachorowań na Covid-19 miało miejsce w Bydgoszczy, we Włocławku i w Grudziądzu. - Mamy przygotowanych 421 łóżek do obsługi osób zakażonych - na wszystkich trzech poziomach, czyli zarówno na poziomie szpitali powiatowych, jak i na poziomie drugim - są to między innymi szpitale zakaźne w Bydgoszczy oraz na poziomie trzecim, czyli w szpital w Grudziądzu – komentuje rzecznik wojewody Adrian Mól. - Wolnych łóżek na tym etapie mamy 180, ale ta liczba cały czas się zmienia. Raz jest większa, raz mniejsza, co jest związane z tym, że pacjenci na bieżąco są dowożeni i zgłaszają się do szpitali, ale na bieżąco wypisywane są też osoby, które ozdrowiały.Jak informuje Adrian Mól, w szpitalach w woj. kujawsko-pomorskim dla pacjentów z Covid-19 jest obecnie przeznaczonych 13 respiratorów. 10 z nich jest zajętych. - Ta liczba, także z uwagi na dużą skalę zakażeń w naszym regionie w ostatnich dniach, będzie zwiększana. Na początek o ok. 10 respiratorów – podkreślił Mól. Dodał, że taki sprzęt w szpitalach jest w odpowiedniej liczbie i będzie udostępniany dla pacjentów z Covid-19 w takiej liczbie, jaka będzie potrzebna.Jak ogłosiło Ministerstwo Zdrowia, dwa powiaty w Kujawsko-Pomorskiem – aleksandrowski i żniński od soboty (3 października) będą strefami czerwonymi. - Wiąże się oczywiście z różnymi obostrzeniami - między nimi z zakładaniem i zakrywaniem ust oraz nosa również w przestrzeni publicznej – mówi rzecznik. - Czerwone powiaty to także mniejsza liczba osób w różnych zgromadzeniach czy też uroczystościach rodzinnych, takich jak na przykład wesela - tutaj ograniczenia są do 50 osób. Również podczas wydarzeń kościelnych czy niedzielnych Mszy świętych ograniczenia są do 50 proc. udziału wiernych – dodaje.Z kolei Włocławek i powiat lipnowski są od soboty powiatami zagrożonymi dodatkowymi obostrzeniami.