Od 1 października 2020 r., na mocy porozumienia stron pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Przedsiębiorstwem Zieleń Miejska Sp. z o.o., miasto przejmuje od Zieleni administrowanie cmentarzami komunalnymi.

Cmentarze komunalne zlokalizowane są przy ulicach: Wiślanej 22, Kcyńskiej 51, Grunwaldzkiej 15, Lotników 4, Rynkowskiej 2.W ramach obsługi klientów funkcjonować będą 2 Biura Obsługi Klienta (BOK): przy ul. Wiślanej 22 - w dotychczasowej lokalizacji na terenie cmentarza, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek D.W BOK będzie możliwość dokonywania płatności wyłącznie w formie bezgotówkowej przy użyciu kart płatniczych (także za wjazd na cmentarz). Dodatkowo będzie możliwość dokonania płatności w formie: przelewu bankowego – po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami BOK gotówkowej we wpłatomacie, zlokalizowanym w budynku A przy ul. Grudziądzkiej.W Biurach Obsługi Klienta można dokonywać wszelkich czynności związanych z dostępem do cmentarzy i urządzeń cmentarnych a w szczególności: opłat za miejsca pod groby, opłat za pochowanie trumny lub urny, opłat za wjazdy na teren cmentarzy, opłat za korzystanie z sal ceremonialnych w domach pogrzebowych.Z powodu konieczności przeprowadzenia zmian organizacyjnych Biura Obsługi Klienta nie będą czynne w dniu 1 października 2020 r. Telefony kontaktowe do Biur Obsługi Klienta oraz numer rachunku bankowego właściwego do dokonywania przelewów będą podane na: www.cmentarzebydgoszcz.pl