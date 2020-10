Poseł Zbigniew Girzyński, który był gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, uważa, że Przemysław Czarnek będzie dobrym ministrem nauki i edukacji. Jego zdaniem, ta kandydatura daje szansę na poprawę tego, co w ostatniej reformie szkolnictwa wyższego wymaga skorygowania.

- To jest przede wszystkim człowiek, który zna świat akademicki, bo samo przeszedł całą drabinkę awansu akademickiego kończący studia magisterskie, robiąc doktorat, habilitację, zyskując wreszcie profesurę swojego uniwersytetu - Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zna więc środowiska naukowe, jest prawnikiem, a więc człowiekiem z dużą wiedzą w tych obszarach, które są istotne. Minister Jarosław Gowin wprowadził bardzo znaczącą reformę, która wywołała i wywołuje liczne emocje. Pewnie kilka spraw jest tutaj do poprawy. Na to, nie ukrywam, bardzo liczę - mówił poseł Zbigniew Girzyński (PiS) gość porannej Rozmowy Dnia Polskiego radia PiK.