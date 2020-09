Bydgoszcz muzycznie kreatywna? Postara się to udowodnić!

Bydgoszcz będzie aplikować do listy „miast kreatywnych” UNESCO, w dziedzinie muzyki - poinformował prezydent miasta Rafał Bruski, w czasie konferencji prasowej.

Pełnomocnikiem, który będzie odpowiadał za przygotowanie zgłoszenia, został Henryk Martenka, wiceprezes zarządu Towarzystwa Muzycznego im. I.J. Paderewskiego, a także dyrektor Konkursu Pianistycznego im. Paderewskiego.Obecna na spotkaniu z dziennikarzami profesor Katarzyna Popowa-Zydroń podkreśliła, że od 20 lat pracuje w Bydgoszczy i przez te lata obserwuje, jak znacząco rozwija się życie muzyczne w mieście. - Myślę, że Bydgoszcz absolutnie zasługuje na taki tytuł. Będę wspierała działania pełnomocnika prezydenta jak tylko będę mogła - zadeklarowała profesor Popowa- Zydroń.Do zadań pełnomocnika prezydenta miasta ds. aplikowania do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO będzie należało przygotowanie kompletnego wniosku Miasta Bydgoszczy do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO wraz z niezbędnymi dokumentami. O dołączeniu Miasta do listy SMK zdecyduje organ decyzyjny UNESCO. Kompletną aplikację musimy złożyć do końca czerwca 2021 roku. Listę miast UNESCO ogłosi w listopadzie.