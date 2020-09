„Mistrzynie w szkołach” to lekcje wychowania fizycznego dla dziewcząt od 13 do 18 roku życia realizowane od trzech lat przez Fundację Otylii Jędrzejczak.

We wtorek taka lekcja sportu i - jak mówi Otylia Jędrzejczak - zdrowego stylu życia, odbyła się w Inowrocławiu.– Naszym głównym założeniem jest motywacja dziewczyn do aktywności fizycznej, do dbania o siebie, do zdrowego trybu życia, ale także do walki o swoje marzenia i cele. Zdrowie fizyczne i psychiczne zaczyna się poprzez sport – powiedziała Otylia Jędrzejczak.Wszystkie szkoły biorące udział w lekcji otrzymały od fundacji gumy do ćwiczeń dla dziewcząt i konspekty lekcji z ich wykorzystaniem.