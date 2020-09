W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbywa się we wtorek, 29 września, Gala Regionalna Konkursu Lodołamacze. Wśród laureatów są osoby i instytucje z naszego regionu, także nasz dziennikarz, Michał Zaręba.

Nagrody przyznaje Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych za działania na rzecz niepełnosprawnych i przełamywanie barier.W kategorii REHABILITACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA Lodołamacza otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej w Tucholi.II miejsce zajął Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku- To sukces całego zespołu - podkreśla Marcin Lewandowski, dyrektor włocławskiej placówki. - Cieszy nas to, że mamy pracę kolejne i kolejne podpisane umowy. Pracodawcy zaczęli patrzeć na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w zupełnie inny sposób - bardzo pozytywny. Podziękowania serdeczne dla wszystkich samorządowców z terenu Włocławka, którzy swoimi działaniami przyczynili się do uruchomienia zakładu 5 lat temu. Bez tego wszystkiego nie byłoby nas, nie byłoby 46 cudownych pracowników z niepełnosprawnościami, którzy każdego dnia stawiają się w pracy.SUPER LODOŁAMACZ trafi do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - To wielkie wyróżnienie dla naszej uczelni - mówi Radosław Cichański, pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UKW.- Doceniono ostatnie 7 lat pracy uczelni na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W tym czasie znaczące poprawiliśmy dostępność architektoniczną naszego uniwersytetu, mocno wspieraliśmy studentów niepełnosprawnych w obszarze edukacji, aktywności społecznej oraz sportu. Mamy świadomość, ile jeszcze pracy przed nami do poprawy dostępności całej uczelni. Wierzymy jednak, że ta nagroda zmotywuje całą społeczność akademicką do jeszcze większej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami.W kategorii PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ Lodołamacza przyznano Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku. II miejsce w kategorii OTWARTY RYNEK PRACY zajęła spółka WIKA Polska z Włocławka, III Spółdzielnia Socjalna PERSPEKTYWA z Łasina.Podczas Gali Regionalnej Konkursu "Lodołamacze" w Gdańsku wyróżniony został także reporter Polskiego Radia PiK Michał Zaręba. Autor audycji "Tacy sami" otrzymał tytuł "Dziennikarza Bez Barier" .- Nagroda na pewno cieszy. W naszym cyklu poruszamy ciekawe historie, które mogą nam samym dać do myślenia, że nasze życie codzienne nie jest wcale tak ciężkie, trudne, smutne, a nasi bohaterowie mogą motywować nas do własnej pracy. Docieramy do świadomości społeczeństwa, że takie osoby żyją wśród nas i ten dystans na pewno między nami jest mniejszy. Dzięki temu takie kategorie być może niebawem przejdą do historii. Nie trzeba będzie dzielić osób właśnie na pełnosprawnych i niepełnosprawnych, ponieważ wszyscy jesteśmy tacy sami, tak samo jak nazwa naszego cyklu - mówi Michał Zaręba.Przypomnijmy, że to już drugi Lodołamacz dla reporterów Polskiego Radia PiK. Dwa lata temu wyróżnienie otrzymali także Michał Zaręba i Monika Kaczyńska za cykl "Tacy Sami".Tegoroczne Lodołamacze przyznane w 8 kategoriach. Etap regionalny obejmuje cztery województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Etap centralny odbędzie się 8 października na Zamku Królewskim w Warszawie.