Samochód „pożyczył", narkotyki miał w mieszkaniu - i w organizmie

Policjanci nakielskiej drogówki, przy współpracy z wydziałem kryminalnym, zatrzymali 43-latka, który przemieszczał się autem wywiezionym z Niemiec. Podczas kontroli znaleziono przy nim narkotyki i okazało się też, że był pod ich wpływem.

Policja dostała informację, że w stronę Nakła, od Piły, przemieszcza się audi na niemieckich numerach rejestracyjnych, które zostało utracone na terenie Niemiec.Informacja ta natychmiast trafiła do policjantów „drogówki” patrolujących drogę krajową nr 10.Audi prowadził 43-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego. Sprawdzenie numerów vin pojazdu potwierdziło, że auto figuruje w systemach jako utracone. Kontrolując kierowcę mundurowi znaleźli przy nim też marihuanę, a ponieważ zachowanie mężczyzny ewidentnie wskazywało, że jest on pod działaniem zabronionych środków został sprawdzony narkotesterem. Urządzenie potwierdziło, że znajduje się pod ich wpływem.Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Jednocześnie, w tym samym czasie, policjanci przeszukali zajmowany przez niego lokal, gdzie mundurowi znaleźli kolejne zabronione substancje.Całość materiału dowodowego, zebranego przez funkcjonariuszy, została przekazana do oceny prokuratorowi, który po zapoznaniu się z nim wystąpił do sądu o areszt dla podejrzanego. Wcześniej 43-latek usłyszał zarzuty za współudział w oszustwie polegającym na wypożyczeniu auta na terenie Niemiec na fałszywe dane osobowe i wywiezienie go poza granice w celach zarobkowych, prowadzenie pojazdu pod działaniem narkotyków i za ich posiadanie.W sobotę (26.09.20) sąd zdecydował, że 3 najbliższe miesiące spędzi tymczasowo w areszcie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.