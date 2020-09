Samorządowiec, o czym informowaliśmy w piątek, przebywał na kwarantannie w związku, z tym, że w szkole, do której chodzi jego dziecko, stwierdzono przypadek covid 19.

Maciej Glamowski na Facebooku informuje, że otrzymał już wynik testu i jest on negatywny. Tym samym kończy kwarantannę i wraca do pracy w magistracie.Tymczasem dzięki badaniom profilaktycznym udało się wykryć koronawirusa u dwóch pracowników Domu Pomocy Społecznej przy. ul Parkowej w Grudziądzu. Sanepid podejmie decyzje co do dalszych działań w placówce.