Obchody w Bydgoszczy rozpoczęło (o 10.30) nabożeństwo w kościele garnizonowym Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju. Po mszy świętej zebrani złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą bohaterom cywilnej walki o niepodległość ojczyzny umieszczoną na gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Podczas bydgoskich uroczystości samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

W Toruniu uroczystość patriotyczna odbyła się się przy obelisku poświęconym Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ – AK. Następnie o godzinie 17.00 w kościele garnizonowym świętej Katarzyny odprawiona zostanie msza święta. Uroczystości odbędą się z udziałem sekretarza województwa Marka Smoczyka.W Inowrocławiu - o godz. 11.00 odprawiona została msza święta w Bazylice Mniejszej . Zaraz po niej ok. godz. 12.15 na Skwer Sybiraków (przy Pogotowiu Ratunkowym) rozpoczęła się gra miejska pn. „Podziemie konspiracyjne podczas okupacji niemieckiej w Inowrocławiu” (grę merytorycznie opracował historyk, regionalista, honorowy obywatel Inowrocławia Edmund Mikołajczak). Zostanie zapalony symboliczny znicz pod pomnikiem Armii Krajowej i utworzone ad hoc patrole harcerskie, rodzinne czy przyjacielskie będą miały za zadanie odnaleźć miejsca szczególnie ważne dla konspiracyjnego podziemia w Inowrocławiu i rozwiązać zagadki historyczne. Mile widziane przebrania adekwatne do czasów wojennej zawieruchy.- o godz. 14.00 zakończenie gry przy tramwaju obok rynku, wspólne zdjęcie i przejazd na Przystań Kajakowo-Żeglarską ZHR na drugą cześć obchodów (transport we własnym zakresie a dla osób niezmotoryzowanych będzie podstawiony autobus na parkingu przy Placu Klasztornym),- godz.15.00 – czas na chwilę odpoczynku i posilenie się harcerską zupą na terenie Przystani,- godz.15.30 - podsumowanie gry miejskiej, krótka refleksja historyczna Pana Edmunda Mikołajczaka i przyznanie nagród zwycięskim patrolom.Na zakończenie tego dnia, o godz .16.00 na terenie Przystani Kajakowo-Żeglarskiej ZHR w inowrocławskich Mątwach odbędzie się specjalny koncert Basi Gałaj z zespołem.Producentka, kompozytorka i wokalistka w ramach projektu „Nieopowiedziane 39-45”, upamiętniła w piosenkach bohaterów II Wojny Światowej. Nagrała ona piękny, ciepły album z utworami, które nie tylko łapią za serce i wzruszają ale uczą wielkiej pokory wobec historii i ludzkich przeżyć. Po koncercie będzie można nabyć płyty gwiazdy wieczoru. Wstęp wolny.