W sobotę, 26 września rozpoczyna się w Bydgoszczy pierwsza edycja plenerowego eko-wydarzenia zatytułowanego "Szatka". Wszystko, co się będzie działo na Wyspie Młyńskiej ma pomóc chronić ziemię, klimat i człowieka, a inspiracją do tej aktywności stała się m.in. encyklika papieża Franciszka Laudato Si'.

Tworzenie chemii domowej, kosmetyków, myjek biodegradowalnych – te i wiele innych atrakcji składają się na program bardzo ciekawego i ważnego wydarzenia. 26 września rozpoczyna się pierwsza edycja proekologicznego wydarzenia plenerowego "Szatka" organizowanego przez Stowarzyszenie Siedem Aniołów.Akcji towarzyszyć będą m.in.: liczne warsztaty, mini konferencje, degustacje niecodziennych przekąsek wegetariańskich i wegańskich, a także koncerty. Wśród zaproszonych gości pojawią się m.in. przedstawiciele MiserArt z Wrocławia oraz wykonawcy muzyczni z naszego województwa, m. in. Sara Kordowska.Pełna nazwa wydarzenia to „sFASTrygowana ziemia – zerwać ściegi konsumpcjonizmu”. Inspiracją dla jej twórców jest Encykliką Laudato Si’.Organizatorzy – młodzi wolontariusze z grupy Siedem Aniołów Bydgoszcz – pragną pokazać jak postulaty papieża Franciszka można stosować w praktyce.Impreza rozpocznie się o godzinie 13:00 na Wyspie Młyńskiej przy Centrum Edukacji Muzealnej.Współorganizatorzy: Caritas Laudato Si’, Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" Białe Błota, Centrum Edukacji Muzealnej, Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych.Siedem Aniołów Bydgoszcz – to grupa młodych wolontariuszy-artystów, prowadzących działania charytatywne na terenie Bydgoszczy, ale także w innych miejscach w kraju. Organizujemy: animacje dla dzieci, spotkania świąteczne dla panów z noclegowni przy Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn, bale charytatywne, warsztaty psychologiczne. Od kilku lat działają w ogólnopolskim projekcie Siedem Aniołów (www.siedemaniolow.pl), współtworzą spektakle, warsztaty i konferencje.