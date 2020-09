Dąb Pamięci Mariana Rejewskiego, ozdobił plac przed Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy. Był też tort, wykład i zwiedzanie sali pamięci, a w planach są gry i zabawy.

Wszystko z okazji 115. urodzin bohatera, który złamał kod Enigmy. Jak podkreślił płk. Jerzy Lelwic, Marian Rejewski powinien być symbolem miasta i całego województwa, a samo złamanie niemieckiego szyfru Enigmy ocaliło życie tysięcy ludzi.– Władze polskie miały wgląd w plany niemieckie, a potem kiedy już przekazaliśmy tę największą tajemnicę narodową aliantom, oni przez całą wojnę wiedzieli co Niemcy planują i mogli odpowiednio do tego dostosować swoją strategię działania. Gdyby nie Polacy wojna mogłaby trwać nawet dwa tata dłużej – powiedział Jerzy Lelwic.- Pasją do matematyki i logicznych łamigłówek staramy się teraz zarazić także młode pokolenie - mówi Joanna Guzińska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy:– Mamy przygotowanych szereg zabaw dla dzieci, dla młodzieży, pokój zagadek, gdy planszowe, mamy szachy plenerowe. Staramy się jak najbardziej nasze zajęcia kierować do dzieci, do młodzieży, aby w ciekawy sposób zapoznali się z osiągnięciami Mariana Rejewskiego – dodała Joanna Guzińska.Uroczyste obchody urodzin Mariana Rejewskiego będą trwały 2 dni. W sobotę od godz. 11.00 organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy szczególnie dzieci i młodzież.