31 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu byłego województwa włocławskiego otrzymało promesy na zakup sprzętu oraz termomodernizację budynków. Strażacy z OSP Gołębin odebrali też kluczyki do lekkiego wozu gaśniczego.

Mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ireneusz Stachowiak.- To są dwa programy: pierwszy program to program „Mały strażak" to są wnioski do 15 000 zł na sprzęt podstawowej potrzeby, czyli jakieś nożyce hydrauliczne, pompy, doposażenie w postaci umundurowania, ale tego bojowego. Drugi program: „Eko strażak" to dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania termomodernizacji budynków (...)Kluczyki do nowego samochodu przekazała poseł Joanna Borowiak. W uroczystości w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku udział wzięli również wiceminister Anna Gembicka i komendant wojewódzki PSP Jacek Kaczmarek. Kilkudziesięciu strażaków otrzymało odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej".