Caritas Polska przez dwa dni zbiera w sklepach dary żywnościowe

Do zakupowego kosza warto włożyć choćby drobny dar dla Caritas. Żywność trafi do potrzebujących./fot. Pixaby

W piątek i w sobotę (25 - 26.09.) w marketach odbywa się XVIII Zbiórka Żywności Caritas "Tak. Pomagam!". Akcja każdego roku planowana była na przełom marca i kwietnia, ale wiosną charytatywne plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

Zbiórka organizowana jest we współpracy z Caritas diecezjalnymi w wybranych supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce. Odbędzie się w piątek w godzinach 12-20 oraz w sobotę w godzinach 10-20.- Produkty zebrane podczas zbiórki trafiają do najbardziej potrzebujących wsparcia seniorów, dzieci, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych i bezrobotnych, a także do osób pracujących, których nie stać na zakup żywności - powiedział koordynator akcji Bartłomiej Kulisz.Zaznaczył, że za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów, również tych związanych z pandemią, znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami.- W związanym z epidemią koronawirusa mamy wyjątkową okazję do dzielenia się dobrem. Ten trudny czas został nam dany, byśmy siebie sprawdzili i zadali sobie pytanie: czy umiem dać komuś cząstkę siebie - dodał koordynator akcji.Każdorazowo w akcji zbierania żywności uczestniczy około 20 tys. wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.Z uwagi na występowanie koronawirusa i ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne należy liczyć się z tym, że do najbliższej zbiórki przystąpi bardzo ograniczona liczba wolontariuszy.Akcja "Tak. Pomagam!" zostanie przeprowadzona m.in. w wybranych sklepach sieci Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour, Kaufland, Lewiatan, B1 i wielu innych.Osoby potrzebujące można również wesprzeć wysyłając w trakcie zbiórki SMS pod charytatywny numer 72052, z hasłem PACZKA (koszt to 2,46 z VAT)