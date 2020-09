Zakończył się sezon prac archeologicznych na terenie prehistorycznej osady sprzed prawie 2 tysięcy lat położonej w Borach Tucholskich, we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Naukowcy podsumowali dotychczasowe odkrycia i poinformowali, że ten teren został wpisany do rejestru zabytków.

- Udało nam się potwierdzić nasze przypuszczenia, że mamy do czynienia z osiedlem ludzkim z pierwszych wieków naszej ery. To ponad 200 hektarów, największe stanowisko w Polsce wpisane do rejestru zabytków - mówi Mateusz Sosnowski z Wdeckiego Parku Krajobrazowego, doktorant archeologii na UMK w Toruniu.- Teraz możemy snuć plany nie tylko na rok przyszły, ale na kilka lub kilkanaście lat. Tyle jest materiału, tyle pytań, które pojawiają się przy kolejnych odkryciach – dodaje Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. - Ideą zarówno prowadzących badania, jak i parku oraz lokalnego samorządu jest to, żeby stworzyć stałą ekspozycję na terenie parku – dodaje.