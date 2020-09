W sprawie czystego powietrza Lewica domaga się konkretów. Przedstawiciele ugrupowania poprosili prezydenta Bydgoszczy o przedstawienie działań miasta na rzecz walki ze starymi piecami. Ich zdaniem, Bydgoszcz wciąż jest pod tym względem zaniedbana.

- Ustawa antysmogowa dla naszego województwa zakłada, że do 2024 roku, wszystkie piece na paliwa stałe muszą być zlikwidowane. Cieszymy się, że miasto chce dotrzymać terminów, ale jesteśmy zaniepokojeni tym, że brak jakichkolwiek planów na to, jak wymienić te wszystkie piece. Mamy w mieście 20 tys. pieców na paliwa stałe, w tym 7350 pieców jest w zarządzaniu miasta, w mieszkaniach socjalnych. Ten plan potrzebny jest po to, żeby zorganizować odpowiednie dotacje, by pozyskać fundusze. Koszt wymiany pieca jest kosztem olbrzymim. Postuluję, by finansować tę wymianę w całości dla osób z najniższymi dochodami - mówi Michał Wysocki, Lewica Razem (...).Zdaniem działaczy Lewicy, konieczne są wspólne działania mieszkańców w tej sprawie. Ci, których nie stać na wymianę pieca, powinni odważnie domagać się wsparcia od samorządów.