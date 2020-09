Zderzenie tramwaju z betoniarką w Grudziądzu. Do wypadku doszło rano przy ul. Tytoniowej. Jedna osoba trafiła do szpitala.

- Tramwajem podróżowało kilkadziesiąt osób. Początkowo wyglądało na to, że cztery osoby – motorniczy i trzy pasażerki odniosły obrażenia, ostatecznie jednak tylko jedna osoba trafiła do szpitala z lekkimi obrażeniami - mówi Paweł Korgol, rzecznik grudziądzkich strażaków.Na miejscu oprócz czterech zastępów strażaków są także policjanci. Skrzyżowanie, na którym doszło do wypadku jest nieprzejezdne, jednak ruch na głównej ulicy Chełmińskiej nadal się odbywa, ale tylko jednym pasem. Zderzenie spowodowało wykolejenie tramwaju, potrzebny będzie dźwig, aby postawić go z powrotem na szyny. Trzeba też będzie przelać beton z betoniarki. Akcja może potrwać nawet dwie godziny.Ze wstępnych ustaleń wynika, że za zderzenie tramwaju z betoniarką w Grudziądzu odpowiada kierowca ciężarówki.