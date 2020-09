Pierwszy przypadek koronawirusa wykryto na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Covid-19 potwierdzono także u pacjenta oddziału wewnętrznego szpitala w Żninie, ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu i podopiecznych DPS-u w Tonowie.

Biblioteka działa

Oddział zamknięty

Szkoła i DPS na kwarantannie

Na Covid-19 zachorowała jedna z pracownic Biblioteki Głównej UMK. - Wcześniej ta osoba źle się czuła, była na zwolnieniu lekarskim. Sanepid skierował cztery osoby z biblioteki na kwarantannę, natomiast cztery inne - decyzją dyrektora biblioteki - zostały skierowane do pracy zdalnej - mówi rzecznik uczelni dr hab. Marcin Czyżniewski. - Biblioteka Uniwersytecka działa tak, jak do tej pory. Obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego, maseczki, rejestracja osób wchodzących. Co istotne – osoba, u której wykryto koronawirusa, nie miała bezpośredniego kontaktu z czytelnikami.Wszystkie obiekty uniwersyteckie w nowym roku akademickim będą udostępnione dla pracowników i studentów. Zajęcia co do zasady mają odbywać się zdalnie.Covid-19 wykryto także o pacjenta przyjętego na oddział wewnętrzny szpitala w Żninie. Pacjent trafił do szpitala w Grudziądzu, a oddział zawiesił przyjmowanie nowych pacjentów. - Dla zupełnego bezpieczeństwa uznaliśmy za konieczne przetestowanie wszystkich pacjentów na tym oddziale - wykonano 24 testy, wynik 12 jest negatywny, pozostałych przypuszczam, że będzie taki sam, ale trzeba na nie poczekać. Również wykonano wymazy od personelu - mówi prezes Pałuckiego Centrum Zdrowia Marek Gotowała. - Do czasu, aż to się nie wyjaśni, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działalności oddziału. Polega to na tym, że nie przyjmuje nowych pacjentów i również mnie wypuszcza pacjentów do czasu potwierdzenia – dodaje. Jeżeli wszystkie testy będą negatywne, przyjęcia pacjentów zostaną wznowione. Dyrektor liczy, że będzie to pod koniec tygodnia.Koronawirusa wykryto także w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grudziądzu. Zarażony jest jeden z uczniów nauczania początkowego. Klasa i troje nauczycieli trafili na kwarantannę. Zawieszone zostały zajęcia w tej jednej klasie, dzieci przeszły na nauczanie zdalne.Zachorowali też dwaj pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Tonowie (powiat żniński). W związku z tym 90 mieszkańców DPS-u objętych zostało kwarantanną.