Szkoła Podstawowa nr 28 na bydgoskich Kapuściskach od dziś oficjalnie nosi imię Polskich Noblistów. Fot. Archiwum

Dyrektorzy kujawsko-pomorskich szkół są otwarci na współpracę z inspekcją pracy. Tak wynika z ich dotychczasowych wizyt w placówkach oświatowych.

Od początku września trwa ogólnopolska akcja profilaktyczna „Bezpiecznie w szkole”, której celem jest ocena ryzyka zawodowego jakie pandemia koronawirusa stwarza dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkół. Inspektorzy pracy - w jej ramach - odwiedzili dotąd 185 szkół na terenie województwa i rozmawiali z ich szefami o zagrożeniach dla pracowników oświatowych w czasie pandemii.



- Celem akcji nie jest nakładanie kar, a zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom i personelowi szkół w nowej sytuacji jaką jest pandemia koronawirusa - mówił na konferencji prasowej Waldemar Adametz, zastępca okręgowego inspektora pracy.



- Ta wizyta nie ma charakteru kontroli. To jest wizyta wspomagająca, informacyjna. Wszystko, co inspektor zauważy, przekaże dyrektorowi w formie swoich uwag. Tu nie będzie decyzji administracyjnej, bo jest działanie prewencyjne, które ma służyć pomocą - powiedział Waldemar Adametz.



Pojawiały się tez pytania o prawo pracy.



Dzięki współpracy z kuratorium informacja o planowanych wizytach inspektorów pracy dotarła do wszystkich szkół w regionie. Planowane są wizyty we wszystkich placówkach. Kolejnym etapem będą szkolenia on-line dla dyrektorów i społecznych inspektorów pracy działających w szkołach.