Radny Szymański interpeluje do prezydenta Inowrocławia

Trzeba doceniać sukcesy naukowe uczniów - tak uważa Dobromir Szymański inowrocławski radny Porozumienia. W interpelacji do prezydenta miasta Ryszarda Brejzy proponuje utworzenie Inowrocławskiej Karty Młodzieży, dzięki której uczniowie mogliby korzystać za darmo z komunikacji miejskiej.

- Natomiast osobom, które z powiatu bądź dalej dojeżdżają codziennie do szkół miasto opłaciło bilet miesięczny. Trzeba promować chęć do nauki, dlatego te zniżki miałyby obejmować uczniów z czerwonym paskiem oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Zdaję sobie sprawę, że rozwiązanie, które zaproponowałem, nie zatrzyma młodych ludzi w Inowrocławiu, w mieście, gdzie nie ma uniwersytetu, ale w jakiś sposób zachęci młodych do podejmowania nauki. Byłoby wynagrodzeniem za trud - za pracę i codzienne dojeżdżanie do szkoły - powiedział Dobromir Szymański.Czekamy na odpowiedź miasta. Podobne rozwiązania funkcjonują w Bydgoszczy.