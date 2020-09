Prawie 80-letnie małżeństwo zginęło w pożarze barakowozu w Szczutkowie w gminie Choceń. Matkę i ojca chciał ratować przebywający w budynku obok syn.

- Po dojechaniu na miejsce pierwszego zastępu z Ochotniczej Straży Pożarnej z Chocenia okazało się, że zapalił się barakowóz, w którym przebywało dwoje starszych ludzi w wieku około 79 lat - kobieta i mężczyzna. Już martwych wyniósł ich syn. Mężczyźnie została udzielona pierwsza pomoc, był lekko poparzony, ale nie wymagał hospitalizacji. Wszyscy ci państwo przyjeżdżali tu z Łodzi na wypoczynek. Tym razem zakończył się on dla nich tragicznie. Prawdopodobnie w nocy dogrzewali się w barakowozie jakimś grzejnikiem i doszło do pożaru. Wybuchła również gazowa butla turystyczna i barakowóz uległ całkowitemu spaleniu - powiedział st. kapitan Marcin Jaworski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.W akcji uczestniczyły trzy jednostki straży: z Chocenia, Czerniewic i Włocławka.