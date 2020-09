Poseł Paweł Szramka, gość wtorkowej Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, nie wykluczył koalicji Kukiz'15 z Prawem i Sprawiedliwością w przypadku w przypadku rozpadu Zjednoczonej Prawicy.

Posłuchaj i zobacz. Rozmowa Dnia z posłem Pawłem Szramką

Poseł Paweł Szramka, gość wtorkowej Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, nie wykluczył koalicji Kukiz'15 z Prawem i Sprawiedliwością w przypadku w przypadku rozpadu Zjednoczonej Prawicy.- Współpraca polityczna jest możliwa absolutnie z każdym, kto przystanie na nasze postulaty. Traktujemy politykę trochę inaczej niż większość tworów politycznych. Tak jak Prawo i Sprawiedliwość widzi koalicjanta przez pryzmat tego jakimi ministerstwami, jakimi fruktami politycznymi musi się podzielić, tak my widzimy koalicjanta przez to, co możemy razem dobrego dla Polski zrobić - powiedział poseł Paweł Szramka.