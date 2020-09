W poniedziałek (21 września) od godz. 22.30 nastąpi nocna przerwa w dostawie wody w dużej części Włocławka. Nie popłynie z kranów aż do godz. 6.00 we wtorek (22 września).

Woda nie będzie dostarczana na osiedla: Zazamcze, Zakręt, Krzywa Góra, Korabniki, Leopoldowo, Brzezie, Rózinowo, Zatorze, Słodowo, Kokoszka, Jednostka „E" oraz na ulicę Toruńską - od Wienieckiej do Toruńskiej nr 215. - Przerwa w dostawie nastąpi w związku z wystąpieniem awarii na magistrali wody surowej Ujęcia Wody Zazamcze - tłumaczą Miejskie Wodociągi we Włocławku.Jak dodają, w związku z prowadzonymi robotami mogą wystąpić spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie dzielnicy Południe, Michelin i Śródmieście. Z kolei po uruchomieniu sieci wodociągowej mogą wystąpić przebarwienia wody - utrudnienia mogą utrzymywać się do kilku godzin. Spółka prosi o niepobieranie w tym czasie wody na cele gospodarcze oraz o nie używanie sprzętu AGD, który wymaga zasilania w wodę.