W Urzędzie Marszałkowskim podsumowano działanie Kujawsko-Pomorskiej E-szkoły. Pedagodzy, którzy zaangażowali się w projekt otrzymali specjalne podziękowania od marszałka województwa.

– Szkoła okazała się edukacyjnym sukcesem – podkreślał Piotr Całbecki.– Była to jedyna e-szkoła, która działała od pierwszego dnia odkąd zostały zawieszone zajęcia ze względu na pandemię. Zorganizowaliśmy ją z nauczycieli, którzy na zasadach zupełnie spontanicznych i dobrowolnie zaoferowali swoją pomoc. Stałych użytkowników, którzy logowali się codziennie mieliśmy ponad sto tysięcy – dodał Piotr Całbecki.Dwa profesjonalne studia, z których nadawano lekcje powstały w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Szkoła ma wznowić działalność 1 października. Będzie to uzupełnienie do oferty edukacyjnej placówek stacjonarnych.