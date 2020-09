Rolnicy - przedstawiciele wszystkich kujawsko-pomorskich powiatów spotkali się dzisiaj w Podgórzynie koło Żnina aby rywalizować w 7. Wojewódzkim Konkursie Orki.

Jak mówi Mirosław Smaruj z Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej: - Prawidłowa orka do najłatwiejszych nie należy.– Robi się to po to aby rolnicy mogli się sprawdzić w takiej sztuce jak orka – dodał Mirosław Smaruj.– Każdy z zawodników ma do wykonania 4 przejazdy pługiem obracalnym , czteroskibowym. Zadaniem jest wykonanie orki w możliwie najkrótszym czasie przy zachowaniu ustalonych parametrów – Lech Gałęzowski, sędzia, UTP Bydgoszcz.Konkursowi orki towarzyszyły wystawa sprzętu rolniczego i promocja drobiu. Wyniki rywalizacji znajdziemy na stronie Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej.