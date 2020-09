Około stu zwierząt zginęło po tym, jak zawalił się strop w chlewni w miejscowości Różanna (gmina Bukowiec, powiat świecki). Ludzie nie ucierpieli.

Do wypadku doszło w piątek po godz. 15.00. - Na miejscu okazało się, iż połowa części stropu chlewni zawaliła się i wpadła do wewnątrz przygniatając około 100 sztuk trzody chlewnej - były to maciory z prosiakami oraz warchlaki – mówi młodszy Brygadier Paweł Puchowski, oficer prasowy świeckiej straży pożarnej. - Nasze działania w pierwszym etapie polegały na ewakuacji pozostałego inwentarza z tej części, która nie uległa zawaleniu w bezpieczne miejsce – opowiada. - Następnie przystąpiliśmy do odciążenia stropu - częściowego usunięcia zboża, które się na nim znajdowało. Dokonujemy też rozbiórki konstrukcji dachu budynku, żeby nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców.Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zawalenia się stropu było jego przeciążenie – na stropie składowane było zboże. Budynek chlewni - w opinii inspektora nadzoru budowlanego - nie będzie nadawał się do użytkowania.