Centrum Rehabilitacji otwarte zostało w bydgoskim Szpitalu Miejskim. Powstało w miejscu, gdzie dawniej znajdowała się szpitalna kuchnia.

W trzypiętrowym budynku powstały m.in. zakład fizjoterapii, oddział rehabilitacji neurologicznej i kardiologicznej oraz pracownia hemodynamiki. Zakupiono również nowoczesny sprzęt. W nowym gmachu pacjenci mają mieć dostęp do rehabilitacji na najwyższym poziomie. Obiekt będzie mógł przyjąć jednocześnie nawet 100 osób. Pierwsi pacjenci będą mogli z niego korzystać od poniedziałku, 21 września.- Na pierwszym piętrze - rehabilitacja neurologiczna, na drugim -kardiologiczna – po nowym centrum oprowadzała gości dyrektor szpitala Anna Lewandowska. - W części po mojej prawej stronie - rehabilitacja ambulatoryjna, tak zwana fizjoterapia adresowana do pacjentów w każdym wieku – pokazywała.- Jeszcze lepiej będziemy mogli pomagać ludziom po udarach, po zawałach, dzieciom z zaburzeniami wieku rozwojowego, a także innym ludziom, którzy doznali jakichkolwiek urazów ortopedycznych czy sportowych. Mamy bardzo dobry sprzęt naprawdę na miarę XXI wieku – dodał szef Centrum dr Łukasz Sielski.Rozbudowa Centrum Rehabilitacji kosztowała ponad 11,5 mln zł, z czego 4 mln to dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego.