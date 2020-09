W całej Polsce odbyła się w piątek akcja #sadziMY. Zaangażowały się wszystkie nadleśnictwa, które przekazały łącznie milion sadzonek drzew.

Milion sadzonek drzew trafił do Polaków w ramach akcji #sadziMY. W piątkowe wydarzenie zaangażowały się wszystkie 430 nadleśnictwa oraz 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu leśnicy pomagali wybrać drzewa i doradzali, jak je pielęgnować.II edycję ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew „sadziMY" zainaugurował w piątek prezydent Andrzej Duda wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą. - To po pierwsze rozwijanie lasów w Polsce, po drugie to czyste powietrze, bo przecież drzewa nie tylko produkują dla nas tlen, ale przede wszystkim pochłaniają dwutlenek węgla i likwidują zanieczyszczenia. To jest ich wielka rola dla nas, dla naszego zdrowia, samopoczucia - wskazywał prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że tam, gdzie są drzewa, tam można również odpocząć, co jest niezwykle cenne. - Zachęcam wszystkich do tego, bo to jest także przyłożenie własnej ręki do ochrony klimatu nie tylko w Polsce, ale na całym świecie - podkreślił prezydent.Akcja „sadziMY” jest inicjatywą prezydenta Dudy. Inauguracja pierwszej edycji przedsięwzięcia miała miejsce w kwietniu 2019 r. Wówczas para prezydencka wspólnie z 1000 uczestników wzięła udział w sadzeniu drzew w leśnictwie Jakubowo w Nadleśnictwie Rytel, zniszczonych przez huragan w sierpniu 2017 r. Dzisiaj rośnie tam m.in. około 300 tys. posadzonych wtedy dębów. Podczas I edycji akcji Polakom przekazano blisko 120 tys. sadzonek drzew.