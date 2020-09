Prezydent Bydgoszczy manipuluje faktami? - taki zarzut sformułowali przedstawiciele firmy Enea. Chodzi o wypowiedzi Rafała Bruskiego, który poinformował niedawno, że w wyniku inwentaryzacji oświetlenia w Bydgoszczy, stwierdzono rozbieżności w liczbie opraw należących do firmy. Różnica miała wynosić około 1000 sztuk.

OŚWIADCZENIE FIRMY ENEA OŚWIETLENIE

Jak wyjaśnia Enea, miasto chce wybudować własne oświetlenie drogowe i usunęło część infrastruktury należącej do spółki. W przesłanym do mediów komunikacie, firma odpiera także zarzut o forsowanie zbyt wysokich cen za swoje usługi. Różnice w kosztach mają wynikać z szerszej oferty i innego zakresu umów .- W Bydgoszczy mamy 32 tys. lamp, 16 tys. jest naszych, czyli miejskich i wszystkiego one świecą – mówił kilka dni temu na antenie Polskiego Radia PiK prezydent Rafał Bruski. - Nie świecą te, które należą do Enei. Zdążyły się popsuć, ponieważ Enea nie przystępuje do przetargu, który ogłaszamy, a tylko ona może na swoich lampach tego typu usługę świadczyć. To, czy lampy należące do Enei zaczną świecić, zależy od władz państwowej spółki - dodał prezydent.W odniesieniu do ostatnich informacji medialnych i stanowiska Miasta Bydgoszczy w kwestii braku oświetlenia, Enea Oświetlenie składa poniższe oświadczenie. Zgodnie z art. 18 Ustawy Prawo Energetyczne, zapewnienie oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy (ulice, place, drogi itp.), jest ustawowym obowiązkiem właśnie Gmin. Za zapewnienie mieszkańcom oświetlenia odpowiedzialne jest więc Miasto Bydgoszcz, a nie Enea Oświetlenie, która jest jedynie usługodawcą.Przedmiotem sporu jest przede wszystkim zakres przedmiotu zamówienia. W 346 Miastach i Gminach, z którymi spółka współpracuje i ma zawarte umowy, obszar na którym świadczona jest usługa dotyczy, zgodnie z przedmiotową ustawą, obszaru całej Gminy. Miasto Bydgoszcz natomiast, po wielu latach współpracy, w lutym tego roku, zmieniło przedmiot zamówienia na oświetlanie obszaru, którego zarządcą jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, wyłączając z umowy tereny m.in. Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych. Spółka nie ma wiedzy, którymi terenami zarządza Prezydent Miasta Bydgoszczy. Oczywistym jest, że po stronie Miasta, jako Zamawiającego, leży precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, czyli wskazanie dokładnych lokalizacji oświetlenia, które mają być przedmiotem umowy.Wczorajsze wypowiedzi Prezydenta Bydgoszczy o tym, że w wyniku inwentaryzacji oświetlenia przeprowadzonej przez ZDMiKP w Bydgoszczy powstaje rozbieżność co do ilości opraw należących do Enei Oświetlenie o ok. 1000 sztuk są manipulacją. 16.262 sztuki opraw to liczba, która była aktualna na dzień składania przez spółkę jesienią 2019 r. oferty zawarcia umowy na rok 2020. Na taką liczbę punktów świetlnych spółka złożyła deklarację podatkową i opłaciła podatek od budowli do kasy Miasta. Taka też liczba punktów świetlnych znalazła się w pierwszym postępowaniu ogłoszonym przez Miasto pod koniec 2019 r.Dzisiaj, po upływie blisko roku od tego momentu, liczba punktów świetlnych należących do Enei Oświetlenie jest mniejsza. Spowodowane to jest planami inwestycyjnymi Miasta Bydgoszczy o budowaniu własnego oświetlenia drogowego i w związku z tym likwidacją części naszej infrastruktury. Liczba punktów oświetleniowych, którą dzisiaj podaje ZDMiKP w Bydgoszczy, w nowym ogłoszonym w dniu 15 września br. postępowaniu, wynika z inwentaryzacji, którą przeprowadziło Miasto bez porozumienia z naszą spółką. Obecnie analizujemy prawidłowość zawartych w niej informacji.W odniesieniu do wypowiedzi Prezydenta Bydgoszczy o zbyt wysokiej cenie świadczonej przez nas usługi w stosunku do firm oferujących podobne usługi na majątku oświetleniowym należącym do Miasta, zdecydowanie zaprzeczamy stawianym nam zarzutom. Zakres umów jest inny, a oferta naszej spółki jest nieporównywalnie szersza. Dodatkowo, jako właściciel oświetlenia, ponosimy koszty wynikające z prawa budowlanego oraz inne, jak np. podatek, który przekazujemy do Miasta. Sposób obliczenia ceny jest zawsze taki sam w stosunku do wszystkich naszych partnerów, tj. 347 Miast i Gmin. Pragniemy również podkreślić, że nasza spółka zawsze wyrażała i nadal wyraża chęć podjęcia współpracy z Miastem Bydgoszcz. Wielokrotnie podejmowaliśmy próby porozumienia z władzami Miasta i niezmiennie jesteśmy gotowi do rozmów i świadczenia najwyższej jakości usług.