Dwa spojrzenia na doraźnie komisje bydgoskiej rady miasta

Szef klubu PiS w bydgoskiej radzie miasta Jarosław Wenderlich, który był gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK, podtrzymał zarzuty obstrukcji pod adresem radnych Platformy Obywatelskiej, ale jednocześnie wyraził opinię, że komisja doraźna w sprawie oświetlenia ulic stworzyła warunki do możliwego kompromisu.

— To nie oznacza, że te komisje nie osiągnęły celu, bo one go osiągnęły. Nawet w sprawozdaniu komisji do spraw oświetlenia ulicznego radni Platformy Obywatelskiej podpisali się pod stwierdzeniem, iż komisja stworzyła podwaliny pod możliwy kompromis, czyli, że był spór na linii miasto - spółka energetyczna. Przy czym obstrukcja była - powiedział Jarosław Wendelich.Zarzuty o utrudnianie prac komisji doraźnych odpiera radny Jakub Mikołajczak z Koalicji Obywatelskiej. Przyznaje, że na obradach emocji nie brakowało, ale PiS, jako inicjator powstania komisji, nie miało pomysłu na rozwiązanie problemów, którymi komisje się zajmowały.— Radny Wenderlich, który był inicjatorem powołania komisji doraźnych, złożył te wnioski, następnie wyjechał na wakacje. Zdarzało mu się przyjść tylko na jedno posiedzenie spośród wielu i teraz próbuje swoje lenistwo usprawiedliwiać znajdując jakieś dziwne wytłumaczenia. Przypominam, to PiS był wnioskodawcą tych komisji. To radny Wenderlich twierdził, że ma pomysł na to, jak pomóc miasto. Tego pomysłu przez cały miesiąc nie był w stanie pokazać. Jest mi bardzo przykro, że [radni PiS - dop. red.] próbowali tylko zmarnować czas mieszkańców i próbowali mydlić oczy, że mają jakiś pomysł. Nie mają żadnego pomysłu. Ich jedynym pomysłem na działanie to jest awantura i szukanie zamieszania — odpowiada Jakub Mikołajczak.— Ja nie bylem członkiem komisji, to czemu miałbym w niej uczestniczyć? — pyta z kolei retorycznie Jarosław Wenderlich. Radni PiS uczestniczyli i przewodniczyli im — dodaje.Trzy doraźne komisje bydgoskiej rady miasta ds. oświetlenia ulic, wywozu śmieci i podtopień działały przez miesiąc. Prace każdej z nich zakończył raport na temat omawianych problemów.