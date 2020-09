List intencyjny w sprawie dokończenia budowy obwodnicy Rypina - podpisali samorządowcy w miejscowym Starostwie Powiatowym. Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo podróżujących.

- To kolejny milowy krok w realizacji naszego strategicznego celu, jaki określiliśmy już kilkanaście lat temu, mianowicie skrócenie czasu dojazdu i poprawa bezpieczeństwa w podróżowaniu po naszym województwie - zaznaczył marszałek Piotr Całbecki.- Jak będzie wyglądała obwodnica wskaże koncepcja. Na tę chwilę mamy dwa odcinki, trzeci jest w realizacji. Pierwszy odcinek to Dylewo - Godziszewy, drugi - ulica Mleczarska wraz ze ścieżką rowerową, a trzeci odcinek wraz ze ścieżką rowerową Głowińsk - Głowińsk. Inwestycję realizujemy wspólnymi siłami, to może być od 10, a nawet więcej kilometrów - powiedział Jarosław Sochacki, starosta rypiński.Środki unijne, które trafiały wcześniej na Rypiński Obszar Gospodarczy Bielawki, a następnie rozwój Pomorskiej Strefy Ekonomicznej powodował, że ruch samochodowy, tranzytowej i kolejowy jest coraz większy i te działania są niezwykle cenne i bardzo ważne dla wszystkich. Poprawiają jakość, ale też dadzą kolejny impuls do dalszego rozwoju miasta, powiatu i całego regionu - dodał Paweł Grzybowski burmistrz Rypina.Podpisano został też list intencyjny w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Rypin - Cetki.