Przypadek zakażenia koronawirusem w bydgoskim „Elektroniku”

Koronawirus pojawił się u ucznia Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. Trwa dochodzenie epidemiologiczne i podejmowane są decyzje jak placówka będzie funkcjonować i ilu osób ma w sumie dotyczyć kwarantanna.

10 szkół z kujawsko-pomoskiego działa obecnie z ograniczeniami. Całkowicie zdalnie pracuje pięć placówek: SP 23 we Włocławku, podstawówka w Szpetalu Górnym, w Wąpielsku, Zespół Szkół w Bródnowie i Przedszkole nr 27 we Włocławku.Pięć szkół wróciło do normalnego funkcjonowania.Dziś po raz pierwszy po wakacjach do szkoły poszli uczniowie SP 47 w Bydgoszczy. Z powodu wirusa nie zaczęto tam w ogóle zajęć.Koronawirus utrudnił także pracę w Operze Nova w Bydgoszczy. Zakażenie potwierdzono u dwóch osób, dwie osoby są na kwarantannie, osiem w izolacji. Wstrzymane próby zespołu mają być wznowione we wtorek