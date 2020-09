Komunikacja w Grudziądzu „stanęła” w marcu i tak naprawdę do końca sierpnia z autobusów i tramwajów korzystali nieliczni. Fot. www.facebook.com/mzkgrudziadz

Minimum o 2,5 mln złotych zmniejszyły się wpływy za przejazdy komunikacją miejską w Grudziądzu. Powodem jest pandemia koronawirusa.

Komunikacja w Grudziądzu „stanęła” w marcu i tak naprawdę do końca sierpnia z autobusów i tramwajów korzystali nieliczni. Ogłoszony stan epidemii zniechęcił mieszkańców do jazdy środkami komunikacji miejskiej w obawie o swoje zdrowie. Bywało tak, że w pojazdach oprócz kierowców nie było nikogo.„Pozamykane instytucje, kultury, szkoły, zakłady pracy czy restauracje -- to miało bezpośredni wpływ na brak zainteresowania podróżą” - czytamy w komunikacie grudziądzkich urzędników.