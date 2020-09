W Świeciu podsumowano dzisiaj projekt Kultura-Otwarcie. Jego głównym celem była aktywizacja osób chorych i wykluczonych społecznie poprzez działania kulturalne.

Zakończenie akcji zorganizowano w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. - My leczymy nie tylko ciało, ale również duszę. Bardzo się cieszę, że taki projekt został u nas zrealizowany. Szpital jest coraz ładniejszy, dużo się remontujemy, ale musimy też pomyśleć o tym, co jest ważne dla ducha, dlatego takie inicjatywy kulturalne jak najbardziej są dla nas mile widziane – mówił dyrektor szpitala Dariusz Rutkowski. - Pacjenci w kryzysie psychicznym przebywają u nas nie tylko kilka dni, ale często kilka tygodni, miesięcy i lat, więc chcemy im zapewnić nie tylko dobre warunki do hospitalizacji, ale również dostęp do kultury - umilić im ten czas, więc takie projekty są bardzo wskazane.Projekt realizował Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. W jego ramach odbywały się m.in. projekcje filmowe na oddziałach, zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Był też plener rzeźbiarski, realizowany przez studentów ASP i Scena Pod Dębem.- Kultura jest językiem uniwersalnym. Wszyscy jesteśmy w stanie spotkać się przez kulturę i sztukę – mówiła Iwona Mazolewska, dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. - Jako ośrodek kultury mamy w swoim statucie realizację zadań dla osób wykluczonych. Cieszymy się, że dyrekcja szpitala z dużą otwartością zareagowała na naszą inicjatywę.