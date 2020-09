10 nowych połączeń, częstsze odjazdy, a przede wszystkim więcej tramwajów - to pomysł Bydgoszczy na organizację transportu na remontowanej właśnie ulicy Kujawskiej. Teraz czas na opinie mieszkańców.

W piątek rozpoczną się konsultacje społeczne w tej sprawie. Włodarze miasta chcą zaproponować mieszkańcom wiele zmian. - Chodzi o rozbudowę sieci tramwajowej, która jest bardziej ekologiczna od autobusów - mówi Tomasz Brzuchalski z ZDMiKP w Bydgoszczy. - Tym torowiskiem kursować będą trzy linie tramwajowe. Linia nr 2, której przebieg zostanie delikatnie skorygowany, będzie kursowała z Bielaw na Wyżyny. Po wybudowaniu mostu tramwajowego w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego zostanie przedłużona do Fordonu. Kolejna – zupełnie nowa – to linia nr 11, zostanie skierowana z pętli Kapuściska do Lasu Gdańskiego. Najważniejsze zmiany autobusowe to likwidacja linii nr 66 oraz 86, dodatkowo zostaną uruchomione dwie linie dowozowe do parku przemysłowego - zapowiada.Jak podkreśla zastępca prezydenta miasta Michał Sztybel, konsultacje z mieszkańcami nie będą łatwe. - Każdy z mieszkańców będzie mógł złożyć uwagi na karcie konsultacyjnej, ale także wziąć udział w sesji: „pytania i odpowiedzi”, którą przeprowadzimy online – zapowiada. - Mówimy o zmianach w całym układzie komunikacji, który składa się z kilku setek zmiennych. Chcemy podjąć próbę, aby było jak najmniej niezadowolenia, z docenieniem pozytywnych zmian, które się dzięki inwestycji wydarzą, czyli tramwaje zawsze będą bardziej ekologiczne niż autobusy, w wielu miejscach zostanie skrócony czas podróży, po uruchomieniu ul. Kujawskiej co dwie minuty będzie jakiś tramwaj wyjeżdżał z ronda Jagiellonów w jedną i w drugą stronę, a z ronda Kujawskiego - co trzy minuty.Konsultacje zakończą się 18 września. Inwestycja kosztuje ponad 167 mln. zł.