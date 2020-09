Leśnicy i strażacy ćwiczyli razem, by w sytuacji trudnego pożaru działać szybciej i sprawniej.

W nadleśnictwie Dobrzejewice trenowali dostarczanie wody na duże odległości. Pompowano 1000 litrów na minutę - to bardzo dużo - mówi Honorata Galczewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.– Woda jest pobierana z rzeki Mień i jest dostarczana do zbiornika wodnego, który jest w środku lasu. Nasze wspólne ćwiczenia owocują później przy akcjach ratowniczo-gaśniczych, większą harmonią, współpracą, co ma niezwykle istotne znaczenie właśnie w kryzysowych sytuacjach, ale także zgromadzimy więcej wody w zbiorniku w środku lasu, co będzie wiązało się z większym retencjonowaniem jej w lesie i na pewno ucieszą się z tego zwierzęta, ponieważ będą korzystać z wodopoju – dodała Honorata Galczewska.– Pierwsza część ćwiczeń polegała na przetłaczaniu wody na cztery kilometry przy użyciu minimalnej ilości sprzętu, aby to było ekonomiczne, ale również efektywne i udało nam się to zrobić w ciągu 54 minut. To bardzo dobry wynik. Są to zastępy OSP, KSRG bardzo wyszkolone, ale jednak są z rejonu zachodniego naszego powiatu, nie znają terenu, ani naszego sprzętu PSP, więc tym bardziej jest to dobry wynik – powiedział brygadier Rafał Świechowicz, zastępca komendanta miejskiego PSP w Toruniu.To nie ostatnie tego typu ćwiczenia. Podczas kolejnych strażacy będą przepompowywać wodę z odległości 8 km.